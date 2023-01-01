Биография

Топрак Джан Адыгюзель — турецкий актер. Родился в городе Измир 26 января 1992 года. Будущий актер в старших классах отдавал предпочтение музыке и игре в школьных спектаклях. В 2012 году Топрак переехал из родного города в столицу, чтобы поступить в консерваторию, но спустя год решил перевестись в университет Айдын на факультет драмы и актерского мастерства. Получив диплом, Адыгюзель начал покорять сцену театра «Айша», где построил блестящую карьеру. Впервые Топрак Джан Адыгюзель исполнил роль Али в драматическом сериале «Яркое пламя» 2020 года. Уже в следующем проекте под названием «Сердечная рана» актер заполучил более значительную роль. В 2022 году Топрак сыграл в сериале «Время любить», где его коллегой по площадке стал Ильхан Шен.