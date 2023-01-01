Биография

Йонджа Шахинбаш — турецкая актриса кино и озвучки. Родилась в Стамбуле 6 июля 1972 года. В 1994 году Йонджа окончила Государственный Университет Консерватории Театра и Художественных Искусств. Путь в кино для актрисы лежал через озвучку мультфильмов и зарубежных картин. Позже Шахинбаш завоевала титул «Лучший голос Турции». Первый успех к Йондже Шахинбаш пришел благодаря роли в многосерийном проекте «1000 и одна ночь», где она сыграла отрицательного персонажа, но хорошо запомнилась зрителям. В 2017 году она присоединилась к касту развлекательного шоу «Новая невеста», которое продержалось три сезона. Последний на данный момент сериал с участием актрисы — романтическая драма «Сердечная рана» 2021 года.