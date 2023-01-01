Биография

Бурчин Абдулла — турецкая актриса. Родилась в городе Бурса 22 июля 1987 года. Маленькая Бурчин дебютировала на телевидении в возрасте 11 лет в сериале «Отчим». Окончив школу, девушка поступила на экономиста в Стамбульский Университет изящных искусств, после чего уехала в штаты, чтобы взять курсы актерского мастерства. Карьера Бурчин Абдуллы стала активно развиваться с 2012 года, когда актриса снялась в сериалах «Плохой путь» и «Привет». Позже артистка отметилась ролями в таких хитах, как «Воскресший Эртугрул», «Сердечная рана» и «Анкаринское лето».