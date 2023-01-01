Биография

Наз Сайинер — турецкая актриса. Родилась в Стамбуле 15 апреля 2003 года. Наз окончила факультет изящных искусств Стамбульского университета имени Мимара Синана. Первыми шагами в карьере молодой актрисы стали съемки в рекламных роликах. Дебютной ролью Наз Сайинер стал образ Бурку в сериале «Королева ночи» 2016 года. Следующие проекты с участием актрисы под названием «Расскажи мне, как любить» и «Черно-белая любовь» пользовались большой популярностью, а драма «Сердечная рана» 2021 года стала настоящим хитом.