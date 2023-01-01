Биография

Шенай Гюрлер – турецкая актриса. Обладательница награды за лучшую женскую роль второго плана на 28-м конкурсе SİYAD Awards. Родилась в Измире 28 июня 1966 года. Будущая артистка окончила факультет изящных искусств Университета Докуз Эйлюль, выступала в Художественном театре Измира и работала телеведущей на канале TRT. Шенай Гюрлер известна по роли Фатоши в комедийном сериале «Европейская сторона». Фильмография актрисы включает более 30 проектов, среди которых драмы «Черный ангел», «Вторая весна», «Первая любовь», «Маленькие тайны», «Жизнь продолжается», «Госпожа Дила», «Чудо», «Зимнее Солнце», «Банк разбитых сердец», «Он — легенда», «Кто тебя забрал», «Личность», «Ты обещал», «Чудо 2: Любовь», «Позвоните моему менеджеру», «Сердечная рана», комедии «Что такое человек?», «Леди Уинсли», «Кафе поблизости», фэнтези «Начинающие ведьмы», «Почта Дудуллу», криминал «За пределами круга», «Внутри», мелодрамы «Сбежавшие невесты», «И в печали и в радости», триллер «Чукур».