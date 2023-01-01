Биография

Рыза Акын — турецкий актер. Член правления Театральной ассоциации Аданы. Родился в Адане 15 сентября 1957 года. Будущий артист познакомился с театром в Общественном центре Аданы в годы учебы в средней школе и ради работы в театре переехал в Анкару, где устроился в Анкарский театр Бирлик. Позже Рыза начал работать журналистом и основал Театральную группу муниципалитета Сейхан в 1997 году. Он вернулся к актерскому мастерству в 2005 году и продолжает работать репортером на национальном телевидении. Фильмография Рызы Акына включает более 50 проектов, среди которых драмы «Рыза», «Летняя книга», «Молоко», «Человек без сердца», «40», «В темноте», «Опасная любовь», «Волосы», «Маленькие грехи», «Сторожевая башня», «Голос разделяет ночь», «Чанаккале год 1915», «Три дороги», «Я не он», «Я его очень любила», «По-братски», «Зеркало наших душ», «Пока я не перестал дышать», «Марал», «Последняя история», «Враг в моем доме», «Степь», «Сокровенное», «Дом, в котором ты родился — твоя судьба», «Алеф», «Вы когда-нибудь видели светлячков?», «Сердечная рана».