Пурга
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Пурга (сериал, 2017) смотреть онлайн

8.32017, Пурга 1 сезон
Комедии12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Женя Никифоров однажды сделал выбор между долгом и чувством. Спустя год Женя не может решить, что же правильней — быть честным по любви или счастливым по расчету? В канун нового года его случайный знакомый Дед Мороз дает ему весьма необычный совет искупаться в снегу и загадать желание.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии

Рейтинг

5.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Пурга»

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