Проект «Анна Николаевна». Начало (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

2012 год. Приближается конец света по календарю майя. В лесу близ Корчмы приземляется НЛО. На место происшествия отправляют экспериментальную модель андроида-полицейского — Антона Николаевича. �Тот, в свою очередь, начинает осознавать, что ему ближе традиционно женские одежда и макияж. Новогодняя предыстория известной фантастической многосерийной комедии.



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