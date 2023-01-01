8.22020, Проект «Анна Николаевна». Начало 1 сезон
Комедии, Фантастика18+
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Проект «Анна Николаевна». Начало (сериал, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
2012 год. Приближается конец света по календарю майя. В лесу близ Корчмы приземляется НЛО. На место происшествия отправляют экспериментальную модель андроида-полицейского — Антона Николаевича. �Тот, в свою очередь, начинает осознавать, что ему ближе традиционно женские одежда и макияж. Новогодняя предыстория известной фантастической многосерийной комедии.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыКомедии, Фантастика, Драмы
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.3 IMDb
- МПРежиссёр
Максим
Пежемский
- Режиссёр
Александр
Карпиловский
- Актриса
Зоя
Бербер
- Актёр
Антон
Филипенко
- Актёр
Сергей
Гармаш
- Актёр
Кузьма
Сапрыкин
- Актёр
Фёдор
Лавров
- МКАктриса
Маруся
Климова
- Актёр
Антон
Васильев
- Актёр
Никита
Тарасов
- Актриса
Анна
Котова
- Актриса
Ирина
Розанова
- АМСценарист
Александр
Матвеев
- РБСценарист
Родион
Белецкий
- ДЛСценарист
Дмитрий
Лемешев
- РНСценарист
Роман
Непомнящий
- Продюсер
Александр
Цекало
- ИСПродюсер
Иван
Самохвалов
- ОФПродюсер
Ольга
Филипук
- ДНПродюсер
Дмитрий
Нелидов
- ДИХудожник
Дмитрий
Ильичёв
- ППХудожница
Полина
Петелина
- АММонтажёр
Анна
Масс
- ОПМонтажёр
Ольга
Прошкина
- ЕБМонтажёр
Евгения
Бахарева
- АПМонтажёр
Александр
Пак
- АВОператор
Андрей
Воробьев
- ЕКОператор
Евгений
Коропцов
- РМКомпозитор
Руслан
Муратов