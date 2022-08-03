Позвони в мою дверь (сериал, 2008) смотреть онлайн
8.92008, Позвони в мою дверь 1 сезон
Мелодрама18+
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О сериале
Сестры Полина и Маша рано остались без родителей — они погибли в автокатастрофе, и девочки вынуждены были научиться выживать самостоятельно в сложные, сумасшедшие 90-е. Старшая Полина, едва ей исполнилось двадцать, влюбилась в моряка-подводника, который впрочем, быстро сбежал, оставив ее с двумя грудными детьми на руках.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
4.0 IMDb
- РПРежиссёр
Роман
Просвирнин
- Актриса
Карина
Разумовская
- АЗАктёр
Алексей
Зубков
- ЮНАктёр
Юрий
Назаров
- ЛЗАктриса
Людмила
Зайцева
- Актриса
Татьяна
Ташкова
- МЛАктёр
Михаил
Лебедев
- ССАктёр
Сергей
Серов
- СВАктёр
Сергей
Варчук
- ДВАктёр
Дмитрий
Веркеенко
- Актёр
Александр
Числов
- МШСценарист
Майя
Шаповалова
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ДЗПродюсер
Дмитрий
Зайцев
- РЕМонтажёр
Роман
Ермолаев
- АГОператор
Александр
Горулев
- ЕСКомпозитор
Евгений
Скрипкин