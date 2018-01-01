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Пепел
Актёры и съёмочная группа сериала «Пепел»

Актёры и съёмочная группа сериала «Пепел»

Режиссёры

Вадим Перельман

Вадим Перельман

Vadim Perelman
Режиссёр
Тимур Вайнштейн

Тимур Вайнштейн

Режиссёр

Актёры

Владимир Машков

Владимир Машков

АктёрИгорь Петров
Евгений Миронов

Евгений Миронов

АктёрАрсений 'Пепел'
Елена Лядова

Елена Лядова

АктрисаРита Петрова
Сергей Гармаш

Сергей Гармаш

Актёр
Чулпан Хаматова

Чулпан Хаматова

Актриса
Андрей Смоляков

Андрей Смоляков

Актёр
Пётр Мамонов

Пётр Мамонов

Актёрдеда Лёва
Владимир Гостюхин

Владимир Гостюхин

Актёр
Ирина Розанова

Ирина Розанова

Актриса
Сергей Чонишвили

Сергей Чонишвили

Актёр

Сценаристы

Эдуард Багиров

Эдуард Багиров

Сценарист
Ренат Хайруллин

Ренат Хайруллин

Сценарист
Дмитрий Новоселов

Дмитрий Новоселов

Сценарист
Марина Степнова

Марина Степнова

Сценарист

Продюсеры

Тимур Вайнштейн

Тимур Вайнштейн

Продюсер
Антон Шварц

Антон Шварц

Продюсер
Юлия Сумачева

Юлия Сумачева

Продюсер
Роман Елистратов

Роман Елистратов

Продюсер

Художники

Жанна Пахомова

Жанна Пахомова

Художница
Марк Ли

Марк Ли

Художник
Марат Нигматуллин

Марат Нигматуллин

Художник

Монтажёры

Екатерина Пивнева

Екатерина Пивнева

Монтажёр
Ольга Гриншпун

Ольга Гриншпун

Монтажёр

Операторы

Илья Дёмин

Илья Дёмин

Оператор

Композиторы

Юрий Потеенко

Юрий Потеенко

Композитор