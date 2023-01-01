Отравленная жизнь
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Отравленная жизнь

Отравленная жизнь (сериал, 2018) смотреть онлайн

8.82018, Отравленная жизнь 1 сезон
Детективы12+

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Сюжет

Александра с Грековым готовятся к свадьбе и ведут расследование загадочной гибели юной студентки-художницы. Сказочное убранство места происшествия, веретено с золотыми нитями, разбитое зеркало и необычный наряд жертвы заставляют Сашу вспомнить об итальянской живописи раннего возрождения. Но эта жертва оказывается не последней. Распутывая череду убийств, Александра раскроет целый преступный заговор и чуть сама не станет очередной жертвой…

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Детективы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Отравленная жизнь»