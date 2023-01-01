Мотыльки (сериал, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Любовь между молодым спасателем и старшеклассницей: сериал о человеческих судьбах в разгар Чернобыльской катастрофы.



Семнадцатилетняя Аля вместе с сестрой Марьяной ехала в гости к тете, но по доро�ге в Припять машина останавливается, а девушки становятся свидетельницами ужасающего взрыва. Добравшись до города, Марьяна отправляется помогать в больнице, а Аля остается на попечении у одного из солдат срочной службы, присланных спасать жителей Припяти от катастрофы. Между Пашей и Алей сразу возникают чувства, хотя оба понимают, что будущее неизвестно и, скорее всего, не сулит ничего хорошего. Но чувствам нет запретов, ведь влюбленные, как мотыльки, летят на свет, навстречу опасности.



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