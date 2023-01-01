8.62021, Мастер охоты на единорога 1 сезон
Детективы, Мини-сериалы12+
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Мастер охоты на единорога (сериал, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
На Александру Корзухину выходит необычный заказчик. Загадочность и некоторая мистичность клиента заставляет Корзухину согласиться на поиски старинного гобелена. Словно под гипнозом мужчины, Саша пускается в новое приключение, которое становится всe опаснее с каждым шагом. Очевидно, что за Единорогом охотится не она одна – каждый, кто может рассказать о гобелене, умирает до того, как Саша успевает задать вопросы. А вопросов все больше, и главный из них: что за человек этот заказчик, да и человек ли он?
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыДетективы, Мини-сериалы
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
- ЮПРежиссёр
Юрий
Попович
- Актриса
Елена
Великанова
- МЩАктёр
Максим
Щеголев
- ЛГАктриса
Любовь
Германова
- Актёр
Валерий
Сторожик
- Актриса
Виктория
Герасимова
- ДБАктёр
Дмитрий
Бедерин
- Актёр
Кирилл
Рубцов
- ОГАктриса
Оксана
Гуляева
- Актёр
Анатолий
Гущин
- АПАктриса
Анна
Попова
- ОМСценарист
Ольга
Мотина-Супонева
- АМСценарист
Анна
Малышева
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- ДШПродюсер
Дмитрий
Шутко
- Продюсер
Ольга
Кочеткова
- ИППродюсер
Ирина
Путятина
- АБОператор
Арунас
Баразнаускас
- МККомпозитор
Максим
Кошев�аров
- АМКомпозитор
Александр
Маев