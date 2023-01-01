Короче. Скетчи
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Короче. Скетчи

Короче. Скетчи (сериал, 2019) смотреть онлайн

8.72019, Короче. Скетчи 1 сезон
Комедии, Русские18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Нет ничего смешнее, жeстче и правдивее «Короче», зато есть кое-что покороче. «Короче. Скетчи» — новый удобный формат любимого сериала о том, как поколение миллениалов вспоминает свои 2000-е, отжигает на вписках, копит деньги на Москву, удаляется из соцсетей и живeт здесь и сейчас.

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Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Короче. Скетчи»

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