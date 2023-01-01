Екатерина. Взлет (сериал, 2017) смотреть онлайн
2017, Екатерина. Взлет 1 сезон
Драмы, Мелодрамы18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Уже на протяжении шести лет Екатерина Алексеевна занимает российский престол. Властительница великой империи окружена заговорщиками и интриганами, но несмотря на это продолжает бороться с угрозой войны и решать государственные вопросы. Екатерина II держит под контролем как внешних, так и внутренних врагов, находя в себе силы для преодоления любых испытаний. Но что будет, когда в ее жизни появится настоящая любовь?
Все сезоны сериала Екатерина смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаРоссия
ЖанрыИсторические, Русские, Драмы, Мелодрамы
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ДИРежиссёр
Дмитрий
Иосифов
- Актриса
Марина
Александрова
- Актёр
Павел
Табаков
- СМАктёр
Сергей
Марин
- Актёр
Владимир
Яглыч
- Актёр
Сергей
Колтаков
- АААктёр
Артем
Алексеев
- Актёр
Михаил
Горевой
- Актриса
Любава
Грешнова
- Актёр
Игорь
Скляр
- Актёр
Александр
Булатов
- ААСценарист
Ариф
Алиев
- ААПродюсер
Александр
Акопов
- НШПродюсер
Наталия
Шнейдерова
- СВХудожник
Сергей
Воробьев
- СМХудожница
Светлана
Москвина
- ВСХудожник
Виталий
Сушко
- МСМонтажёр
Маргарита
Смирнова
- МШОператор
Максим
Шинкоренко
- НРКомпозитор
Николай
Ростов