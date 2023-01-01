Екатерина. Взлет (сериал, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Уже на протяжении шести лет Екатерина Алексеевна занимает российский престол. Властительница великой империи окружена заговорщиками и интриганами, но несмотря на это продолжает бороться с угрозой войны и решать государственные вопросы. Екатерина II держит под контролем как внешних, так и внутренних врагов, находя в себе силы для преодоления любых испытаний. Но что будет, когда в ее жизни появится настоящая любовь?



Все сезоны сериала Екатерина смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.