Екатерина. Взлет
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Екатерина. Взлет

Екатерина. Взлет (сериал, 2017) смотреть онлайн

2017, Екатерина. Взлет 1 сезон
Драмы, Мелодрамы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Уже на протяжении шести лет Екатерина Алексеевна занимает российский престол. Властительница великой империи окружена заговорщиками и интриганами, но несмотря на это продолжает бороться с угрозой войны и решать государственные вопросы. Екатерина II держит под контролем как внешних, так и внутренних врагов, находя в себе силы для преодоления любых испытаний. Но что будет, когда в ее жизни появится настоящая любовь?

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Екатерина. Взлет»

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