Что делает твоя жена? (сериал, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Любящая супруга осваивает профессию сыщика, чтобы помочь мужу в продвижении по службе.



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Главная героиня сериала «Что делает твоя жена?» Валерия Логинова – талантливая художница, которая посвящает всю себя поддержанию домашнего уюта для супруга-следователя. Когда карьера Игоря начинает трещать по швам из-за низкой раскрываемости, Лера решает примерить на себя образ следователя и берется за поиск улик, способных приблизить Игоря к раскрытию самых запутанных преступлений.



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