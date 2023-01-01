Биография

Украинский сценарист и режиссер Алексей Лисовец мало известен широкой аудитории любителей кино. Его 11 фильмов не были вынесены на арену мирового кино, хотя есть совместные работы с российскими кинематографистами – фильм «Солнцеворот» 2012 года, не получивший признания зрителей, и «Уроки обольщения» 2008 года, который был воспринят чуть лучше. Очевидно, на рейтингах фильмов сказался слишком тривиальный сюжет, скопированный из зарубежных кинолент. Фильмы Алексея Лисовца более позднего производства гораздо более интересны по содержанию и режиссерским решениям. Одна из лучших его работ – фильм «Бедная Liz» 2013 года. Режиссер после успеха перенаправил свое творчество на мини-сериалы, как на формат семейных историй с продолжением, что оказалось удачей. Такие мини-сериалы работы Алексея Лисовца, как «Аметистовая сережка» и «Чужой грех», заинтересовали зрительскую аудиторию. Сериал «Все вернется» 2014 года был ответом на запросы соотечественников. Попытка написать собственный сценарий была предпринята в 2017 году – фильм «Что делает твоя жена?». Алексей Лисовец снимает его в России, а в Украине вернулся к практике мини-сериалов. Как актер Алексей Лисовец реализовал себя лишь водной роли в далеком 2009 году в прекрасном актерском коллективе, но карьера создателя кинолент привлекает его больше, чем сценическая деятельность. В настоящее время он работает в Киеве, Театре на левом берегу Днепра.