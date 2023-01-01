Черное зеркало
Wink
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Черное зеркало
9.02011, Black Mirror 3 сезона
Фантастика, Триллеры18+

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Черное зеркало (сериал, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Популярная научно-фантастическая антология, которая в сатирическом ключе рассуждает о многочисленных угрозах информационных технологий для жизни человека. Некоторые эпизоды сериала кажутся по-настоящему пророческими, а отдельные предсказания мудрых сценаристов — уже сбывшимися. Смотрите и делайте выводы.

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Рейтинг

8.5 КиноПоиск
8.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черное зеркало»

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