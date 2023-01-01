Беглец
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Беглец

Беглец (сериал, 2017) смотреть онлайн

8.62017, Беглец 1 сезон
Комедии, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Комедийный сериал с Иваном Охлобыстиным в роли обаятельного жулика. Аферист Миша кинул босса на большие деньги и вынужден бежать в родной город. По иронии судьбы, там он становится полицейским и сам ловит мошенников, а еще пытается вернуть первую любовь, прикидываясь положительным героем.

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Рейтинг

6.0 КиноПоиск
3.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Беглец»

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