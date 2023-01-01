Алтарь Тристана
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Алтарь Тристана
8.72017, Алтарь Тристана 1 сезон
Детективы, Мини-сериалы12+

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Алтарь Тристана (сериал, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Переживая кризис в личной жизни и в профессиональной сфере, Саша соглашается консультировать полицейских, в расследованиях которых фигурируют произведения искусства. Чтобы помочь капитану Грекову вычислить убийцу театрального художника, Саше необходимо восстановить портрет неизвестной женщины. Однако вскоре становится понятно, что гибель художника была далеко не первой и не последней в череде загадочных смертей в театре, а неуловимый убийца начинает с Корзухиной свою опасную игру. Игру, главной ставкой которой становится не только жизнь самой Саши, но и жизнь близкого ей человека.

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Рейтинг

7.2 КиноПоиск
3.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Алтарь Тристана»

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