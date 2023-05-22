Золотая кровь. Градус смерти. Сезон 1
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Золотая кровь. Градус смерти
1-й сезон

Золотая кровь. Градус смерти (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

8.72020, Золотая кровь. Градус смерти. Сезон 1 2 серии
Детектив18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Ночью у ворот сада «Эрмитаж» двое мужчин пытаются вывезти труп третьего, но, напуганные случайным прохожим, бросают тело и сбегают. По неявным признакам Светлана догадывается, что покойный участвовал в масонском ритуале. Вадим не принимает эту версию всерьез: убитый был богатым человеком и имел много врагов. Однако Светлана гнет свою линию и распутывает хитросплетение современных масонских интриг. И те люди, которые выглядят преступниками, в результате оказываются марионетками в чужих руках.

Страна
Россия
Жанр
Детектив

Рейтинг

7.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Золотая кровь. Градус смерти»