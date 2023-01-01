Золотая кровь. Градус смерти
Wink
Сериалы
Золотая кровь. Градус смерти

Золотая кровь. Градус смерти (сериал, 2020) смотреть онлайн

8.72020, Золотая кровь. Градус смерти 1 сезон
Детективы12+
Серия в подписке «START»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Ночью у ворот сада «Эрмитаж» двое мужчин пытаются вывезти труп третьего, но, напуганные случайным прохожим, бросают тело и сбегают. По неявным признакам Светлана догадывается, что покойный участвовал в масонском ритуале. Вадим не принимает эту версию всерьез: убитый был богатым человеком и имел много врагов. Однако Светлана гнет свою линию и распутывает хитросплетение современных масонских интриг. И те люди, которые выглядят преступниками, в результате оказываются марионетками в чужих руках.

Все сезоны сериала Золотая кровь смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
Детективы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Золотая кровь. Градус смерти »

Всё