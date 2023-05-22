Золотая кровь. Градус смерти (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
8.72020, Золотая кровь. Градус смерти. Сезон 1. Серия 2
Детектив18+
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О сериале
Ночью у ворот сада «Эрмитаж» двое мужчин пытаются вывезти труп третьего, но, напуганные случайным прохожим, бросают тело и сбегают. По неявным признакам Светлана догадывается, что покойный участвовал в масонском ритуале. Вадим не принимает эту версию всерьез: убитый был богатым человеком и имел много врагов. Однако Светлана гнет свою линию и распутывает хитросплетение современных масонских интриг. И те люди, которые выглядят преступниками, в результате оказываются марионетками в чужих руках.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
- ФКРежиссёр
Филипп
Коршунов
- АДАктриса
Антонина
Дивина
- ЕШАктёр
Евгений
Шириков
- ИБАктёр
Илья
Бледный
- ДКАктёр
Дмитрий
Кривошеев
- Актёр
Михаил
Полицеймако
- СФАктёр
Сергей
Фишер
- ДКАктёр
Дмитрий
Калихов
- ЕСАктриса
Елена
Саар
- АЗАктриса
Анастасия
Забирова
- ТСАктриса
Тамара
Спиричева
- АМСценарист
Антон
Марков
- Продюсер
Родион
Павлючик
- НМПродюсер
Наталия
Микрюкова
- АКПродюсер
Анна
Кашникова
- АВМонтажёр
Антон
Выборнов