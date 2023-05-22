Ночью у ворот сада «Эрмитаж» двое мужчин пытаются вывезти труп третьего, но, напуганные случайным прохожим, бросают тело и сбегают. По неявным признакам Светлана догадывается, что покойный участвовал в масонском ритуале. Вадим не принимает эту версию всерьез: убитый был богатым человеком и имел много врагов. Однако Светлана гнет свою линию и распутывает хитросплетение современных масонских интриг. И те люди, которые выглядят преступниками, в результате оказываются марионетками в чужих руках.

