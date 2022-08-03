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Жуков
1-й сезон

Жуков (сериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн

2011, Жуков. Сезон 1 12 серий
Мелодрама18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Рассказ о жизни великого главнокомандующего Георгия Константиновича Жукова в период с июня 1945 года по 1974 год. Имя Жукова еще при жизни обросло слухами и легендами.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Жуков»