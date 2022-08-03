Жуков (сериал, 2011) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
2011, Жуков. Сезон 1. Серия 7
Мелодрама, Исторический18+
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О сериале
Рассказ о жизни великого главнокомандующего Георгия Константиновича Жукова в период с июня 1945 года по 1974 год. Имя Жукова еще при жизни обросло слухами и легендами.
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Мелодрама, Биография
КачествоSD
Время51 мин / 00:51
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
5.4 IMDb
- Режиссёр
Алексей
Мурадов
- Актёр
Александр
Балуев
- Актриса
Елена
Яковлева
- Актриса
Любовь
Толкалина
- Актриса
Ирина
Розанова
- Актриса
Анна
Банщикова
- Актёр
Борис
Щербаков
- АДАктёр
Анатолий
Дзиваев
- Актёр
Адам
Булгучев
- АПАктёр
Александр
Песков
- Актёр
Юрий
Цурило
- ВМСценарист
Виталий
Москаленко
- ВБСценарист
Валерия
Байкеева
- Продюсер
Алексей
Пиманов
- ЕТХудожница
Екатерина
Татарская
- РФОператор
Роберт
Филатов
- ОЛКомпозитор
Олег
Ладов