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Я — телохранитель
Телохранитель Каина

Я — телохранитель (сериал, 2008) сезон 3 смотреть онлайн

8.92008, Телохранитель Каина 4 серии
Боевик, Детектив16+

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О сериале

Телохранитель – это не профессия. Это образ жизни. Те, кто приходит за романтикой, очень скоро выбывают из игры. А у тех, кто остается, появляются проблемы со здоровьем и сложности в личной жизни. Телохранитель – это не гора мускулов, стреляющая от бедра из пистолета и бездумно закрывающая своим телом охраняемого клиента. Он, прежде всего, аналитик, а не боевик. Его оружие – это его голова и информация. Телохранитель должен знать о клиенте все. Только тогда он сможет избежать угрозы и спасти жизнь тому, кого охраняет.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Детектив

Рейтинг

6.3 КиноПоиск