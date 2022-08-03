Телохранитель – это не профессия. Это образ жизни. Те, кто приходит за романтикой, очень скоро выбывают из игры. А у тех, кто остается, появляются проблемы со здоровьем и сложности в личной жизни. Телохранитель – это не гора мускулов, стреляющая от бедра из пистолета и бездумно закрывающая своим телом охраняемого клиента. Он, прежде всего, аналитик, а не боевик. Его оружие – это его голова и информация. Телохранитель должен знать о клиенте все. Только тогда он сможет избежать угрозы и спасти жизнь тому, кого охраняет.

