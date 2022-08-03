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Я — телохранитель (сериал, 2008) сезон 3 смотреть онлайн
8.92008, Телохранитель Каина 4 серии
Боевик, Детектив16+
О сериале
Телохранитель – это не профессия. Это образ жизни. Те, кто приходит за романтикой, очень скоро выбывают из игры. А у тех, кто остается, появляются проблемы со здоровьем и сложности в личной жизни. Телохранитель – это не гора мускулов, стреляющая от бедра из пистолета и бездумно закрывающая своим телом охраняемого клиента. Он, прежде всего, аналитик, а не боевик. Его оружие – это его голова и информация. Телохранитель должен знать о клиенте все. Только тогда он сможет избежать угрозы и спасти жизнь тому, кого охраняет.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
- АЛРежиссёр
Александр
Ламакин
- АЗАктёр
Алексей
Зубков
- Актриса
Любовь
Тихомирова
- Актриса
Елена
Великанова
- МХАктёр
Михаил
Хомяков
- Актёр
Сергей
Чирков
- ИААктёр
Иван
Агапов
- ПБАктёр
Петр
Баранчеев
- МСАктриса
Мария
Ситко
- Актёр
Александр
Рапопорт
- Актёр
Александр
Андриенко
- ВДСценарист
Валентин
Донсков
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- ВМОператор
Виктор
Макаров
- СБОператор
Сергей
Бледнов