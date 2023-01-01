Я и есть Джелаладдин. Сезон 2
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Я и есть Джелаладдин
2-й сезон

Я и есть Джелаладдин (сериал, 2021) сезон 2 смотреть онлайн

9.12021, Mendirman Jaloliddin 30 серий
Драмы, Боевики18+
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Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Биография правителя государства Хорезмашатов, который сумел разрушить миф о непобедимости монгольской армии и на корню пресечь попытки хана Чингисхана захватить территорию его страны.

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Рейтинг

6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Я и есть Джелаладдин»

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