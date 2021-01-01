Я и есть Джелаладдин (сериал, 2021) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн
О сериале
Пока Чингисхан нападает на Китайскую империю, его взор также обращен к землям Хорезмшахов. На троне Хорезма восседает султан Ала-ад-Дин Мухаммед II, хотя большая часть его вооруженных сил присягнула на верность Тюркан-хатун, матери султана. Тюркан-хатун не стесняется использовать свое влияние в полной мере, поскольку она намерена править всей империей. Наследник престола Джелаладдин, мудрый юноша, прославленный воин и любимый своим народом, находится вдали от этих конфликтов, ведя борьбу с врагами Хорезма. Он верит, что Чингисхан планирует подчинить себе весь мир, и что контрнаступление — единственный выход.
СтранаТурция, Узбекистан
ЖанрИсторический, Боевик, Драма
Время39 мин / 00:39
Рейтинг
- Режиссёр
Метин
Гюнай
- КЯАктёр
Каан
Ялчын
- ЭКАктёр
Эмре
Кывылджим
- ГКАктриса
Гюленай
Калкан
- ДЗАктёр
Джавахир
Закиров
- СЭАктёр
Сезгин
Эрдемир
- ФНАктриса
Феруза
Норматова
- НХАктёр
Нурмухаммадхон
Хусниддинов
- ДХАктёр
Джемаль
Хюнал
- ЮРАктриса
Юлдуз
Раджабова
- ТСАктёр
Тахир
Саидов
- МБПродюсер
Мехмет
Боздаг
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- Оператор
Эфе
Кубилай