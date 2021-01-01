Я и есть Джелаладдин (сериал, 2021) сезон 2 серия 25 смотреть онлайн

Пока Чингисхан нападает на Китайскую империю, его взор также обращен к землям Хорезмшахов. На троне Хорезма восседает султан Ала-ад-Дин Мухаммед II, хотя большая часть его вооруженных сил присягнула на верность Тюркан-хатун, матери султана. Тюркан-хатун не стесняется использовать свое влияние в полной мере, поскольку она намерена править всей империей. Наследник престола Джелаладдин, мудрый юноша, прославленный воин и любимый своим народом, находится вдали от этих конфликтов, ведя борьбу с врагами Хорезма. Он верит, что Чингисхан планирует подчинить себе весь мир, и что контрнаступление — единственный выход.



Сериал Я и есть Джелаладдин 2 сезон 25 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.