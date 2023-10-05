WinkСериалыЯ и есть Джелаладдин1-й сезон
Я и есть Джелаладдин (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
9.12021, Mendirman Jaloliddin 23 серии
Драма, Боевик18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Биография правителя государства Хорезмашатов, который сумел разрушить миф о непобедимости монгольской армии и на корню пресечь попытки хана Чингисхана захватить территорию его страны.
СтранаУзбекистан, Турция
ЖанрИсторический, Боевик, Драма
Рейтинг
6.5 IMDb
- Режиссёр
Метин
Гюнай
- КЯАктёр
Каан
Ялчын
- ЭКАктёр
Эмре
Кывылджим
- ГКАктриса
Гюленай
Калкан
- ДЗАктёр
Джавахир
Закиров
- СЭАктёр
Сезгин
Эрдемир
- ФНАктриса
Феруза
Норматова
- НХАктёр
Нурмухаммадхон
Хусниддинов
- ДХАктёр
Джемаль
Хюнал
- ЮРАктриса
Юлдуз
Раджабова
- ТСАктёр
Тахир
Саидов
- МБПродюсер
Мехмет
Боздаг
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- Оператор
Эфе
Кубилай