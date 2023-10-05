Я и есть Джелаладдин. Сезон 1
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Я и есть Джелаладдин
1-й сезон

Я и есть Джелаладдин (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

9.12021, Mendirman Jaloliddin 23 серии
Драма, Боевик18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Биография правителя государства Хорезмашатов, который сумел разрушить миф о непобедимости монгольской армии и на корню пресечь попытки хана Чингисхана захватить территорию его страны.

Страна
Узбекистан, Турция
Жанр
Исторический, Боевик, Драма

Рейтинг

6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Я и есть Джелаладдин»