Я и есть Джелаладдин
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Я и есть Джелаладдин

Сериал Я и есть Джелаладдин смотреть онлайн

9.12021, Mendirman Jaloliddin 2 сезона
Драмы, Боевики18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

«Я и есть Джелаладдин», сериал 2021 года», рассказывает биографию правителя государства Хорезмшахов, который сумел разрушить миф о непобедимости монгольской армии и на корню пресечь попытки хана Чингисхана захватить территорию его страны.

Пока Чингисхан нападает на Китайскую империю, его взор также обращен к землям Хорезмшахов. На троне Хорезма восседает султан Ала-ад-Дин Мухаммед II, хотя большая часть его вооруженных сил присягнула на верность Тюркан-хатун, матери султана. Тюркан-хатун не стесняется использовать свое влияние в полной мере, поскольку она намерена править всей империей. Наследник престола Джелаладдин, мудрый юноша, прославленный воин и любимый своим народом, находится вдали от этих конфликтов, ведя борьбу с врагами Хорезма. Он верит, что Чингисхан планирует подчинить себе весь мир, и что контрнаступление — единственный выход.

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Рейтинг

6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Я и есть Джелаладдин»

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