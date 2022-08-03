В небольшом провинциальном городке живет Ольга Громова со своей семьей. Все у них складывается неплохо- бизнес, двое детей. Неожиданно у Стаса начинаются неприятности, преданная Ольга предлагает взять вину на себя, и муж соглашается. Ольгу приговаривают к 2м годам колонии общего режима.

