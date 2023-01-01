Всегда говори «всегда» (сериал, 2003) смотреть онлайн

Сюжет

Судьба женщины, на долю которой выпало множество испытаний. Даниил Страхов и звезда «Дневного дозора» и «Веры. Надежды. Любви» Мария Порошина в мелодраме по мотивам романов Татьяны Устиновой.



Ольга Громова живет в провинциальном городе и работает главным бухгалтером в компании своего мужа Стаса. Семья с двумя детьми живет в любви и достатке до тех пор, пока над Стасом не нависает угроза тюремного заключения. Ольга берет вину на себя и проводит в колонии два года. После выхода из тюрьмы героине придется столкнуться с горькой правдой: супруг не ждал ее возвращения, а жил в свое удовольствие. Стас бросает Ольгу, забирает детей и запрещает с ними видеться.



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