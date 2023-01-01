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Валькины несчастья
1-й сезон

Валькины несчастья (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

8.82016, Валькины несчастья. Сезон 1 2 серии
Драмы, Мелодрамы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Валя живет в столице с мужем Михаилом и двумя маленькими сыновьями – Пашкой и Славиком. Спокойную и счастливую семейную жизнь лишь отравляют конфликты с матерью Михаила - Ларисой Васильевной. Напряженные отношения со свекровью даже заставляют Валю и Михаила переехать из ее огромной квартиры в съемную.

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Актёры и съёмочная группа сериала «Валькины несчастья»