Валя живет в столице с мужем Михаилом и двумя маленькими сыновьями – Пашкой и Славиком. Спокойную и счастливую семейную жизнь лишь отравляют конфликты с матерью Михаила - Ларисой Васильевной. Напряженные отношения со свекровью даже заставляют Валю и Михаила переехать из ее огромной квартиры в съемную.

