Валькины несчастья. Серия 1
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Валькины несчастья
1-й сезон
1-я серия

Валькины несчастья (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

8.82016, Валькины несчастья. Серия 1
Драма, Мелодрама18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Валя живет в столице с мужем Михаилом и двумя маленькими сыновьями – Пашкой и Славиком. Спокойную и счастливую семейную жизнь лишь отравляют конфликты с матерью Михаила - Ларисой Васильевной. Напряженные отношения со свекровью даже заставляют Валю и Михаила переехать из ее огромной квартиры в съемную.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

5.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Валькины несчастья»