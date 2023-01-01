Wink
Сериалы
В начале славных дел
1-й сезон

В начале славных дел (сериал, 1980) сезон 1 смотреть онлайн

9.51980, В начале славных дел. Сезон 1 2 серии
Драмы, Исторические12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Экранизация романа Алексея Толстого «Петр I», продолжение фильма «Юность Петра». В конце XVII века России остро не хватало выхода к Черному морю, и молодой царь Петр I собирается создать в стране свой флот. Он едет учиться в Европу, но стрелецкий бунт, устроенный недовольными боярами и царевной Софьей, вынуждает его вернуться.

Сериал В начале славных дел 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «В начале славных дел»

Всё