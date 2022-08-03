В начале славных дел (сериал, 1980) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

В начале славных дел. Серия 2
Драма, Исторический12+

Экранизация романа Алексея Толстого «Петр I», продолжение фильма «Юность Петра». В конце XVII века России остро не хватало выхода к Черному морю, и молодой царь Петр I собирается создать в стране свой флот. Он едет учиться в Европу, но стрелецкий бунт, устроенный недовольными боярами и царевной Софьей, вынуждает его вернуться.

СССР, Германия
Исторический, Драма
Full HD
64 мин / 01:04

8.4 КиноПоиск
7.4 IMDb

