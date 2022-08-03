В начале славных дел (сериал, 1980) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
9.51980, В начале славных дел. Серия 2
Драма, Исторический12+
Сезоны и серии
О сериале
Экранизация романа Алексея Толстого «Петр I», продолжение фильма «Юность Петра». В конце XVII века России остро не хватало выхода к Черному морю, и молодой царь Петр I собирается создать в стране свой флот. Он едет учиться в Европу, но стрелецкий бунт, устроенный недовольными боярами и царевной Софьей, вынуждает его вернуться.
СтранаСССР, Германия
ЖанрИсторический, Драма
КачествоFull HD
Время64 мин / 01:04
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
7.4 IMDb
- СГРежиссёр
Сергей
Герасимов
- ДЗАктёр
Дмитрий
Золотухин
- ТМАктриса
Тамара
Макарова
- Актриса
Наталья
Бондарчук
- Актёр
Николай
Ерёменко мл.
- МНАктёр
Михаил
Ножкин
- ПРАктёр
Петер
Ройссе
- ЭБАктёр
Эдуард
Бочаров
- ЛПАктриса
Любовь
Полехина
- ЛГАктриса
Любовь
Германова
- АБАктёр
Анатолий
Баранцев
- СГСценарист
Сергей
Герасимов
- АТСценарист
Алексей
Толстой
- АКПродюсер
Аркадий
Кушлянский
- ЭМХудожница
Элла
Маклакова
- ИДМонтажёр
Ида
Дорофеева
- СФОператор
Сергей
Филиппов
- ВМКомпозитор
Владимир
Мартынов