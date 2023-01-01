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В начале славных дел
Актёры и съёмочная группа сериала «В начале славных дел»

Актёры и съёмочная группа сериала «В начале славных дел»

Режиссёры

Сергей Герасимов

Сергей Герасимов

Режиссёр

Актёры

Дмитрий Золотухин

Дмитрий Золотухин

АктёрПетр I
Тамара Макарова

Тамара Макарова

АктрисаНаталья Кирилловна
Наталья Бондарчук

Наталья Бондарчук

АктрисаСофья
Николай Ерёменко мл.

Николай Ерёменко мл.

АктёрМеньшиков
Михаил Ножкин

Михаил Ножкин

Актёркнязь Борис Алексеич Голицын
Петер Ройссе

Петер Ройссе

Peter Reusse
АктёрФранц Лефорт
Эдуард Бочаров

Эдуард Бочаров

АктёрИван Артемьич Бровкин
Любовь Полехина

Любовь Полехина

АктрисаСанька Бровкина
Любовь Германова

Любовь Германова

АктрисаЕвдокия Лопухина
Анатолий Баранцев

Анатолий Баранцев

АктёрНикита Зотов

Сценаристы

Сергей Герасимов

Сергей Герасимов

Сценарист
Алексей Толстой

Алексей Толстой

Сценарист

Продюсеры

Аркадий Кушлянский

Аркадий Кушлянский

Продюсер

Художники

Элла Маклакова

Элла Маклакова

Художница

Монтажёры

Ида Дорофеева

Ида Дорофеева

Монтажёр

Операторы

Сергей Филиппов

Сергей Филиппов

Оператор

Композиторы

Владимир Мартынов

Владимир Мартынов

Композитор