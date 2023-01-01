В начале славных дел (сериал, 1980) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
9.51980, В начале славных дел. Серия 1
Драмы, Исторические12+
Сезоны и серии
Сюжет
Экранизация романа Алексея Толстого «Петр I», продолжение фильма «Юность Петра». В конце XVII века России остро не хватало выхода к Черному морю, и молодой царь Петр I собирается создать в стране свой флот. Он едет учиться в Европу, но стрелецкий бунт, устроенный недовольными боярами и царевной Софьей, вынуждает его вернуться.
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Информация
СтранаГермания, СССР
КачествоFull HD
ЖанрыИсторические, Драмы
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.5 IMDb
- СГРежиссёр
Сергей
Герасимов
- ДЗАктёр
Дмитрий
Золотухин
- ТМАктриса
Тамара
Макарова
- Актриса
Наталья
Бондарчук
- Актёр
Николай
Ерёменко мл.
- МНАктёр
Михаил
Ножкин
- ПРАктёр
Петер
Ройссе
- ЭБАктёр
Эдуард
Бочаров
- ЛПАктриса
Любовь
Полехина
- ЛГАктриса
Любовь
Германова
- АБАктёр
Анатолий
Баранцев
- СГСценарист
Сергей
Герасимов
- АТСценарист
Алексей
Толстой
- АКПродюсер
Аркадий
Кушлянский
- ЭМХудожница
Элла
Маклакова
- ИДМонтажёр
Ида
Дорофеева
- СФОператор
Сергей
Филиппов
- ВМКомпозитор
Владимир
Мартынов