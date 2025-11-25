Три сестры (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыТри сестры1-й сезон
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Три сестры — Ира, Оля и Маша — давно мечтали уехать из Нижнего Новгорода в Москву. Сценарий переезда у каждой сестры свой, но все они втайне рассчитывают на финансовую помощь матери, владелицы ювелирного бизнеса Татьяны. Однако у Татьяны другие планы на жизнь: в качестве сувенира из отпуска она привозит массажиста на 20 лет моложе себя. И пока весь город судачит о внезапном романе, дочери подозревают, что новоявленный член семьи — обычный аферист. Они намерены открыть Татьяне глаза на правду, но нужна ли она женщине, которая просто хочет быть счастливой.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
- Режиссёр
Маруся
Трубникова
- Актриса
Лариса
Гузеева
- Актёр
Павел
Деревянко
- Актриса
Юлия
Александрова
- МКАктриса
Маруся
Климова
- Актриса
Полина
Гухман
- Актёр
Павел
Попов
- АЦАктёр
Александр
Цыпкин
- Актёр
Валентин
Анциферов
- Актёр
Павел
Рязанов
- Актёр
Павел
Воля
- АГАктриса
Ася
Громова
- МГАктёр
Макс
Громов
- Актриса
Жанна
Эппле
- РБАктёр
Руслан
Булатов
- ЕБСценарист
Екатерина
Богомолова
- АПСценарист
Анна
Персикова
- МФПродюсер
Максим
Филатов
- ИБПродюсер
Илья
Бурец
- СЩПродюсер
Семён
Щербович-Вечер
- Продюсер
Данила
Шарапов
- Продюсер
Петр
Ануров
- Продюсер
Игорь
Мишин
- Продюсер
Тина
Канделаки
- АВПродюсер
Аркадий
Водахов
- МРПродюсер
Марина
Разумова
- АМХудожница
Александра
Молоскина
- ДПХудожница
Дарья
Пашина