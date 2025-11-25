Три сестры (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Три сестры — Ира, Оля и Маша — давно мечтали уехать из Нижнего Новгорода в Москву. Сценарий переезда у каждой сестры свой, но все они втайне рассчитывают на финансовую помощь матери, владелицы ювелирного бизнеса Татьяны. Однако у Татьяны другие планы на жизнь: в качестве сувенира из отпуска она привозит массажиста на 20 лет моложе себя. И пока весь город судачит о внезапном романе, дочери подозревают, что новоявленный член семьи — обычный аферист. Они намерены открыть Татьяне глаза на правду, но нужна ли она женщине, которая просто хочет быть счастливой.

