Табу (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн
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О сериале
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В 1814 году после десяти лет нахождения в Африке в Лондоне появляется Джеймс Дилейни. Все считали, что он уже давно мертв, но Джеймс вернулся, причем с украденными алмазами, а также намерением отомстить за собственного отца. Дилейни становится известно, что его пытались отравить с помощью мышьяка, из-за чего его рассудок мог помутиться. Отец не оставил Джеймсу ничего, кроме земли в Северной Америке на западном побережье. Но Великобритания и США сейчас пребывают в военном конфликте, и главный герой не может туда просто так попасть. Дилейни приобретает судно и находит команду. В завещании Горация присутствовала актриса, которая объявляется и говорит, что являлась ему женой. Джеймс пытается откупиться от многочисленных кредиторов и отправиться в долгожданный путь.
Режиссером телесериала «Табу» выступил Кристофер Нюхольм, известный по работе над историческим сериалом «Молодой Морс», а также признанным хитом «Убийство». Воспользуйтесь преимуществами сервиса Wink, ведь именно здесь сериал «Табу» 1 сезон смотреть онлайн вы можете в HD качестве!
СтранаВеликобритания
ЖанрДрама, Детектив, Триллер
Рейтинг
- АЭРежиссёр
Андерс
Энгстрем
- КНРежиссёр
Кристоффер
Нюхольм
- Актёр
Том
Харди
- ДХАктёр
Дэвид
Хейман
- Актёр
Джонатан
Прайс
- УЧАктриса
Уна
Чаплин
- РДАктёр
Ричард
Диксон
- ЛБАктёр
Лео
Билл
- Актёр
Эдвард
Хогг
- РМАктриса
Руби-Мэй
Мартинвуд
- Актриса
Джесси
Бакли
- Актёр
Стивен
Грэм
- Сценарист
Том
Харди
- Сценарист
Стивен
Найт
- ЭБСценарист
Эмили
Балу
- СКХудожница
Соня
Клаус
- КВМонтажёр
Кэти
Вейланд
- ГБМонтажёр
Гай
Бенсли
- МРКомпозитор
Макс
Рихтер