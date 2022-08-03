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В 1814 году после десяти лет нахождения в Африке в Лондоне появляется Джеймс Дилейни. Все считали, что он уже давно мертв, но Джеймс вернулся, причем с украденными алмазами, а также намерением отомстить за собственного отца. Дилейни становится известно, что его пытались отравить с помощью мышьяка, из-за чего его рассудок мог помутиться. Отец не оставил Джеймсу ничего, кроме земли в Северной Америке на западном побережье. Но Великобритания и США сейчас пребывают в военном конфликте, и главный герой не может туда просто так попасть. Дилейни приобретает судно и находит команду. В завещании Горация присутствовала актриса, которая объявляется и говорит, что являлась ему женой. Джеймс пытается откупиться от многочисленных кредиторов и отправиться в долгожданный путь.



Режиссером телесериала «Табу» выступил Кристофер Нюхольм, известный по работе над историческим сериалом «Молодой Морс», а также признанным хитом «Убийство». Воспользуйтесь преимуществами сервиса Wink, ведь именно здесь сериал «Табу» 1 сезон смотреть онлайн вы можете в HD качестве!

