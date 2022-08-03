Табу (сериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Табу. Сезон 1. Серия 2
Табу
1-й сезон
2-я серия
9.12017, Taboo
Триллер, Драма18+
Британская драма с элементами детектива с Томом Харди об искателе приключений, бросившем вызов Ост-Индской компании. Начало XIX века. Англия ведет войну с американскими колониями. Спустя десятилетие скитаний по Африке Джеймс Кезайя Делейни, давно считавшийся погибшим, возвращается на свою родину. Он вступает в наследство покойного отца, завещавшего сыну участок земли на индейской территории в Северной Америке. Правительство Великобритании собирается забрать эту землю себе, но с прибытием таинственного наследника все планы короны рушатся на глазах. Несмотря на появление нового врага в лице могущественной Ост-Индской компании Джеймс решает построить собственный корабельный флот. Удастся ли отчаянному авантюристу завершить задуманное? Оставайтесь на нашем видеосервисе, чтобы смотреть сериал «Табу» онлайн бесплатно в хорошем качестве прямо сейчас!

Страна
США
Жанр
Исторический, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.3 IMDb