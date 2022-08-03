Табу (сериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
Британская драма с элементами детектива с Томом Харди об искателе приключений, бросившем вызов Ост-Индской компании. Начало XIX века. Англия ведет войну с американскими колониями. Спустя десятилетие скитаний по Африке Джеймс Кезайя Делейни, давно считавшийся погибшим, возвращается на свою родину. Он вступает в наследство покойного отца, завещавшего сыну участок земли на индейской территории в Северной Америке. Правительство Великобритании собирается забрать эту землю себе, но с прибытием таинственного наследника все планы короны рушатся на глазах. Несмотря на появление нового врага в лице могущественной Ост-Индской компании Джеймс решает построить собственный корабельный флот. Удастся ли отчаянному авантюристу завершить задуманное? Оставайтесь на нашем видеосервисе, чтобы смотреть сериал «Табу» онлайн бесплатно в хорошем качестве прямо сейчас!
СтранаСША
ЖанрИсторический, Драма, Детектив, Триллер
КачествоFull HD
Время56 мин / 00:56
- АЭРежиссёр
Андерс
Энгстрем
- КНРежиссёр
Кристоффер
Нюхольм
- Актёр
Том
Харди
- ДХАктёр
Дэвид
Хейман
- Актёр
Джонатан
Прайс
- УЧАктриса
Уна
Чаплин
- РДАктёр
Ричард
Диксон
- ЛБАктёр
Лео
Билл
- Актёр
Эдвард
Хогг
- РМАктриса
Руби-Мэй
Мартинвуд
- Актриса
Джесси
Бакли
- Актёр
Стивен
Грэм
- Сценарист
Том
Харди
- Сценарист
Стивен
Найт
- ЭБСценарист
Эмили
Балу
- СКХудожница
Соня
Клаус
- КВМонтажёр
Кэти
Вейланд
- ГБМонтажёр
Гай
Бенсли
- МРКомпозитор
Макс
Рихтер