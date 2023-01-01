Биография

Британский актер Ричард Диксон – истинный англичанин, а поэтому факты биографии, известные широкой публике, очень скудные. Женат, двое детей, актер театра и кино, является как актером игрового кино, так и актером по озвучиванию фильмов. Первые роли Ричарда Диксона малоизвестны даже специалистам, сниматься в эпизодах начал в конце 80-х годов. Фильмы Ричарда Диксона со значимыми ролями взяли старт с сериала «Тайны Рут Ренделл» 1987 года, который периодически выводили на новый сезон вплоть до 2000 года. Всего в фильмографии актера 73 ленты. Российским зрителям могут быть известны его работы в криминальных драмах «Последствие», «Отверженные», «Семейное дело». Лучшие роли Ричарда Диксона можно назвать в съемках «Железной леди», «Прощай, Кристофер Робин», сериалах «Пуаро» и «Виртуозы». Эти фильмы более позднего производства, начиная с 2012 года. В это время творчество актера вышло на новый уровень: съемки исторических лент, дубляж героических сказок и фэнтези. Отлично зарекомендовал себя фильм о футболе «Игра родом из Англии». Ранние работы не менее интересны, но малоизвестны российскому зрителю. Из этих кинокартин можно только отметить «Король говорит» и «Сердце всякого человека», оба фильма 2010 года, и более ранний – сериал «Мисс Марпл». Это, наверное, единственный фильм, который хорошо знаком россиянам. Актер продолжает свою работу в кино, снимается в сериалах и участвует в озвучивании.