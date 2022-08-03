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Светлые новости
1-й сезон

Светлые новости (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

7.72020, Светлые новости. Сезон 1 12 серий
ТВ-шоу, Комедия18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Весной 2020 года, когда весь мир ушел на карантин, комик Сергей Светлаков решил, что людям необходимо время от времени переключаться на светлые новости, и создал одноименное онлайн-шоу вместе со своим другом и соседом по даче Сергеем Лирником. Зрителей ждут только позитивные инфоповоды!

Страна
Россия
Жанр
Комедия, ТВ-шоу

Рейтинг

6.3 КиноПоиск