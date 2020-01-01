Светлые новости (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Весной 2020 года, когда весь мир ушел на карантин, комик Сергей Светлаков решил, что людям необходимо время от времени переключаться на светлые новости, и создал одноименное онлайн-шоу вместе со своим другом и соседом по даче Сергеем Лирником. Зрителей ждут только позитивные инфоповоды!



Сериал Светлые новости 1 сезон 2 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.