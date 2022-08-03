WinkСериалыСветлые новости1-й сезон1-я серия
Светлые новости (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
7.72020, Светлые новости. Серия 1
ТВ-шоу18+
Сезоны и серии
- 18+7 мин
Светлые новости
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+7 мин
Светлые новости
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+7 мин
Светлые новости
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+7 мин
Светлые новости
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+7 мин
Светлые новости
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+7 мин
Светлые новости
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+7 мин
Светлые новости
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+7 мин
Светлые новости
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+7 мин
Светлые новости
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+7 мин
Светлые новости
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+7 мин
Светлые новости
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+7 мин
Светлые новости
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
О сериале
Весной 2020 года, когда весь мир ушел на карантин, комик Сергей Светлаков решил, что людям необходимо время от времени переключаться на светлые новости, и создал одноименное онлайн-шоу вместе со своим другом и соседом по даче Сергеем Лирником. Зрителей ждут только позитивные инфоповоды!
Рейтинг
6.4 КиноПоиск