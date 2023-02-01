Мелодрама о медсестре, которая переехала в новую квартиру и влюбилась в мужа соседки. Отношения Сони и ее новой соседки Насти сразу не задались. Модная блогерша Настя считает, что Соня со своими двумя детьми — слишком правильная и скучная. Правда, Кирилл, муж Насти, придерживается совсем другого мнения. Постепенно между ними возникает симпатия, что совсем не нравится Насте, и она решает прибегнуть к помощи своего любовника, чтобы отомстить. На что она готова пойти, увидите в сериале 2022 года «Судьба на лестничной клетке», когда будете смотреть его в видеосервисе Wink онлайн.

