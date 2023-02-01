Судьба на лестничной клетке (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн
9.02022, Судьба на лестничной клетке. Сезон 1 4 серии
Мелодрама18+
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Сезоны и серии
О сериале
Мелодрама о медсестре, которая переехала в новую квартиру и влюбилась в мужа соседки. Отношения Сони и ее новой соседки Насти сразу не задались. Модная блогерша Настя считает, что Соня со своими двумя детьми — слишком правильная и скучная. Правда, Кирилл, муж Насти, придерживается совсем другого мнения. Постепенно между ними возникает симпатия, что совсем не нравится Насте, и она решает прибегнуть к помощи своего любовника, чтобы отомстить. На что она готова пойти, увидите в сериале 2022 года «Судьба на лестничной клетке», когда будете смотреть его в видеосервисе Wink онлайн.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
- ДФРежиссёр
Дмитрий
Федоров
- ЕШАктриса
Евгения
Шипова
- ВКАктёр
Владимир
Курцеба
- Актриса
Евгения
Нохрина
- НБАктриса
Наталья
Батрак
- ВМАктёр
Всеволод
Макаров
- НМАктриса
Наталья
Максимова
- Актёр
Александр
Шестопалов
- ЕТАктриса
Екатерина
Тарасова
- ДГСценарист
Дмитрий
Грачев
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- ЕМПродюсер
Елена
Метликина
- НЧХудожница
Наталья
Чабаненко
- МГМонтажёр
Максим
Григорьев
- АМОператор
Алексей
Макеев