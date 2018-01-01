Wink
Смерть шпионам. Крым
1-й сезон

Смерть шпионам. Крым (сериал, 2008) сезон 1 смотреть онлайн

8.82008, Смерть шпионам. Крым. Сезон 1 8 серий
Детектив, Военный16+

О сериале

Осень 1944 года. Красная Армия уже на пороге Рейха, но это не означает, что Германия смирилась с поражением. Единственной надеждой на победу в войне остается физическое устранение лидеров антигитлеровской коалиции.

Страна
Украина
Жанр
Военный, Детектив

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Смерть шпионам. Крым»