Смерть шпионам. Крым
Wink
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Смерть шпионам. Крым
8.82008, Смерть шпионам. Крым 1 сезон
Детективы, Военные16+

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Смерть шпионам. Крым (сериал, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Осень 1944 года. Красная Армия уже на пороге Рейха, но это не означает, что Германия смирилась с поражением. Единственной надеждой на победу в войне остается физическое устранение лидеров антигитлеровской коалиции.

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Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Смерть шпионам. Крым»

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