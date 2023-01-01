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Смерть шпионам. Крым
Актёры и съёмочная группа сериала «Смерть шпионам. Крым»

Актёры и съёмочная группа сериала «Смерть шпионам. Крым»

Режиссёры

Анна Гресь

Анна Гресь

Режиссёр
Марк Гресь

Марк Гресь

Режиссёр

Актёры

Владимир Гостюхин

Владимир Гостюхин

АктёрРымаков Сергей Варламович
Денис Никифоров

Денис Никифоров

АктёрРощин
Анна Бреннер-Вартаньян

Анна Бреннер-Вартаньян

АктрисаВалентина Аркадьевна Чарушина
Валерий Афанасьев

Валерий Афанасьев

АктёрПолуноченко
Артур Ваха

Артур Ваха

АктёрНиколай Маточкин
Леонид Громов

Леонид Громов

АктёрРябченко Михаил Родионович
Михаил Гуро

Михаил Гуро

АктёрПетруха
Максим Дрозд

Максим Дрозд

АктёрАшот Саркисович Григорян
Александр Олешко

Александр Олешко

АктёрЩупкин
Виктор Перевалов

Виктор Перевалов

АктёрСеня Вилкин

Сценаристы

Марк Гресь

Марк Гресь

Сценарист

Продюсеры

Юрий Минзянов

Юрий Минзянов

Продюсер
Влад Ряшин

Влад Ряшин

Продюсер
Ирина Кожема

Ирина Кожема

Продюсер

Операторы

Максим Степанов

Максим Степанов

Оператор

Композиторы

Сергей Пилютиков

Сергей Пилютиков

Композитор